В Оренбурге задержали подростка за покушение на сбыт наркотиков через интернет

В Оренбурге завершено расследование уголовного дела против 16-летнего подростка, который, по версии следствия, вступил в сговор с неизвестными через интернет для распространения наркотиков. Данные приводит СУ СК России по Оренбургской области.

По данным следствия, не позднее 2 июля 2026 года несовершеннолетний договорился с соучастниками о сбыте наркотиков в Оренбурге. Получив через тайник партию вещества, он расфасовал его по пакетам для дальнейшего распространения. Однако реализовать задуманное не успел: в тот же день его задержали на проспекте Дзержинского, а наркотики изъяли сотрудники полиции.

Фигуранту вменяется ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотиков в крупном размере с использованием интернета). Дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения.

В СУ СК региона отметили, что несовершеннолетний возраст не является основанием для освобождения от ответственности. Уточняется, что уголовное дело было передано в суд.

Яна Вежлева