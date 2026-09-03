Поездки на электросамокатах в среднем позволяют сократить время в пути по Казани на 34%. Об этом сообщила пресс-служба сервиса «Юрент».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Самокаты сокращают время поездок по Казани на 34%

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Самокаты сокращают время поездок по Казани на 34%

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

По данным опроса «Юрент», 81% пользователей в течение дня совершают поездки на самокате длиной до 2 км. Чаще всего они едут до метро (57%), магазина (42%), кафе и места встречи (38%). В 34% случаев самокат используют для поездок в МФЦ, банк и другие учреждения.

Также отмечается, что в этом году доля женщин среди пользователей «Юрент» в Казани выросла до 45% против 40% годом ранее.

Анна Кайдалова