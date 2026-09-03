Кредит под залог недвижимости в Ак Барс Банке стал выгоднее: минимальная фиксированная ставка — 19,9%

В Ак Барс Банке можно получить до 20 млн рублей* в кредит с фиксированной ставкой (полная стоимость кредита — 21,253–22,028%) 19,9% годовых. Предложение действует для зарплатных клиентов банка при оформлении кредита под залог квартиры со страхованием жизни и трудоспособности.

Доступно:

— кредитование физлиц, работающих по найму, владельцев бизнеса, ИП, самозанятых, частнопрактикующих нотариусов и адвокатов;

— на потребительские нужды — от ремонта и обучения до покупки автомобиля;

— на срок от 3 до 15 лет;

— под залог квартиры либо дома с земельным участком;

— с возможностью досрочного погашения.

Ак Барс Банк предупреждает: оценивайте свои финансовые возможности и риски, перед оформлением изучите все условия потребкредита под залог недвижимости. Подробная информация доступна на www.akbars.ru и в отделениях банка.

* Максимальная сумма кредита не может быть больше 70% от оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог, для квартиры в многоквартирном доме, за исключением квартир на территории Республики Дагестан, и больше 60% — для жилого дома с земельным участком на территории Республики Татарстан. Максимальная сумма кредита для дома с участком на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, а также в регионах присутствия банка, кроме республик Татарстан и Дагестан — 10 млн рублей, но не более 50% от оценочной стоимости объекта недвижимости, оформляемого в залог.

ПАО «АК БАРС» БАНК, ОГРН 1021600000124