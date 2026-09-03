Уфимку ждет суд за обнародование интимных файлов супруга

Кировский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении 20-летней местной жительницы, обвиняемой в нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК РФ) и незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии, в марте 2025 года обвиняемая, зайдя в аккаунт своего супруга с его телефона, нашла интимную фотографию и видеозапись с бывшей возлюбленной. В порыве ревности, отметили в ведомстве, она отправила эти файлы контактам в телефоне супруга.

Обвиняемая признала вину, добавили в прокуратуре.

Олег Вахитов