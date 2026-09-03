Масложировой завод продают в Челябинске за 300 млн рублей

В Металлургическом районе Челябинска выставили на продажу действующий масложировой завод. Объект оценили в 300 млн руб., указано на платформе «Авито».

В состав предприятия входят производственный кoмплeкс площадью 4,9 тыс. кв. м, оборудoвaниe и земельный участок в собственности. Имеется отдельная газовая котельная. По заявлению продавца, объект подходит для продолжения имеющегося производства, расширения бизнеса покупателя или запуска новых продуктовых направлений. Выручка завода за 2025 год указана в размере 450 млн руб.

По адресу, указанному в объявлении, расположен масложировой завод, работающий под торговой маркой «Косов». Кроме того, там же, по данным системы «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано ООО «Регион», владельцем и гендиректором которого является Евгений Косов. Компания, по данным ФНС, занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами и пищевыми маслами и жирами, а также производством маргариновой продукции, молока (кроме сырого) и молочной продукции. Выручка организации за прошлый год составила 452 млн руб., чистая прибыль — 6,8 млн руб.

Дмитрий Моргулес