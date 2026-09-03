Акции свердловского завода «Вентпром» изъяли в доход государства

Составлено ИИ-Ассистентъ

Судебная передача акций в доход государства, как правило, связана не с обычной сменой инвестора, а с оспариванием законности приватизации. В типовой схеме надзорные органы заявляют, что решение о приватизации в середине-конце 90-х годов принимал региональный орган без необходимых полномочий: такой вопрос должны были решать только федеральные органы, поэтому сделку просят признать недействительной и вернуть актив государству. Давность приватизации — четверть века и более — и последующая покупка акций добросовестными приобретателями сами по себе не исключают таких требований: значительная часть лиц, у которых изымают активы, покупала их не в рамках приватизации, а в последующих сделках, иногда на публичных биржевых торгах.

Практический результат для «Вентпрома» — государство становится акционером, а прежние владельцы теряют контроль над акциями. Такая конструкция не означает автоматически уголовного преследования бывших собственников: в подавляющем большинстве случаев передача имущества государству не сопровождается уголовными делами, поскольку прежний владелец актива власти не интересен, а главная цель — обратить бизнес в государственную собственность.

Для участников рынка это создает риск утраты актива даже при покупке акций не напрямую у государства, а в последующих сделках, включая рыночные. По оценке юриста Романа Речкина, за 2021–2023 годы по всей стране было более трех десятков дел об изъятии активов в собственность государства, и речь идет о спланированной системной работе, а не об отдельных случайных спорах.