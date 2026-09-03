В Челябинской области осудили участников ОПГ, вымогавших деньги у детей-сирот

Тракторозаводский районный суд Челябинска признал виновными пять местных жителей в грабежах, разбойных нападениях, вымогательствах и мошенничестве (п. «а», «б» ч. 3 ст. 161, п. «а» ч. 3 ст. 161, ч. 2 ст. 162, п. «а» ч. 4 ст. 162, п. «а» ч. 3 ст. 163, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Им назначили наказание в виде лишения свободы, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Суд установил, что организатор преступной группы до июля 2023 года привлек в состав группировки одного местного жителя, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, двух челябинцев 18 и 26 лет и четырех несовершеннолетних 16–17 лет. Он «обещал легкую наживу, опираясь на личный авторитет и способности». Сообщники подыскивали жертв, включая выпускников детских домов, оценивали их физические и психологические особенности, устанавливали адреса проживания и наличие денег и иного имущества. С помощью различных способов обмана и угроз насилием участники ОПГ заставляли потерпевших передавать им средства. За 10 месяцев преступлений пострадали восемь человек, в том числе три сироты. У них похитили 1,7 млн руб.

Противоправную деятельность в январе 2024 года выявили сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по Челябинской области совместно с работниками УФСБ России по региону. Фигурантов приговорили к лишению свободы на срок от трех лет шести месяцев до девяти лет в колонии общего режима. 29-летний подельник будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Ему также назначили штраф в размере 1 млн руб. Уголовные дела в отношении организатора и двух участников преступного сообщества выделены в отдельные производства.

Виталина Ярховска