Первым замом главы Орджоникидзевского района Перми назначен участник СВО

Приказом главы администрации Орджоникидзевского района Светланы Ломаевой на должность первого заместителя главы администрации района назначен Роман Чудинов. Об этом сообщается на сайте администрации Перми. К своим обязанностям он приступил 2 сентября.

Роман Чудинов окончил Московский институт государственного управления и права по специальности «Юриспруденция» и прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГС при Президенте РФ по региональной программе развития для участников СВО «Герои Прикамья». Господин Чудинов служил в органах уголовно-исполнительной системы и внутренних дел, а также работал в коммерческих структурах. В сообщении мэрии отмечается, что он является участником специальной военной операции.

Напомним, в апреле текущего года и. о. первого заместителя главы администрации Добрянского муниципального округа был назначен Александр Маслов. Он является ветераном боевых действий, участником специальной военной операции. Господин Маслов является выпускником региональной программы «Герои Прикамья», цель которой — подготовка специалистов для работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в государственных компаниях.