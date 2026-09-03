Трое жителей Куеды обвиняются в проведении незаконных азартных игр

СУ СКР по Пермскому краю предъявило обвинение в незаконных организации и проведении азартных игр, совершенных организованной группой, трем жителям Куединского округа. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным следствия, один из жителей Куеды проводил азартные игры с весны 2024 года по 31 августа 2026 года в законспирированном помещении. Для этого он привлек двух знакомых в качестве операторов игрового клуба.

Преступление выявлено оперативными сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Пермскому краю. Обвиняемые были задержаны. Следователями проведены обыски в игорном клубе, а также по местам жительства обвиняемых. Изъяты средства связи, шесть компьютерных станций, с помощью которых проводились азартные игры, бухгалтерские записи и наличные денежные средства.

По ходатайству следствия в отношении организатора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении его соучастников — в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. В настоящее время следствием устанавливается сумма дохода, полученного в результате совершения преступления, а также иные лица, возможно причастные к преступлению.