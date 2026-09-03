В Перми для реализации КРТ в Разгуляе изымут землю и жилые здания

Для реализации проекта комплексного развития территории (КРТ) в микрорайонах Разгуляй и Городские горки в Перми будут изъяты земельные участки и расположенные на них объекты. Это следует из приказа краевого минимущества, опубликованного на сайте министерства 3 сентября.

Как указано в документе, в муниципальную собственность изымут 14 земельных участков в Ленинском и Мотовилихинском районах Перми, а также 14 жилых и одно нежилое здание, расположенные на этих участках. Стоимость изымаемого имущества собственникам возместит ООО «Рост и развитие. Специализированный застройщик», которое занимается реализацией проекта КРТ.

Напомним, в декабре 2025 года право заключения договора о комплексном развитии территории жилой застройки в микрорайонах Городские горки (Мотовилихинский район) и Разгуляй (Ленинский район) на торгах получило ООО «Рост и развитие. Специализированный застройщик», которое входит в структуру свердловского девелопера «Брусника». Сумма контракта составила 410 млн руб.

Реализация проекта КРТ предполагает реновацию пяти несмежных участков. Возведение жилой застройки ограничено ул. Красновишерской, Фрезеровщиков, Краснокамской, а также вдоль Северной дамбы и ул. Екатерининской. Согласно проекту, общая площадь земли, планируемой к реновации, составляет 15,97 га, а завершить ее освоение надо в течение десяти лет. По договору девелопер обязан предоставить помещения для размещения детской школы искусств площадью 1112 кв. м, общественный центр площадью не менее 70 кв. м, а также создать улично-дорожную сеть. Срок реализации проекта — 15 лет со дня заключения договора.