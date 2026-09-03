Астраханские ученые связали вирусные заболевания с развитием мужского бесплодия

Ученые Астраханского государственного медицинского университета (АГМУ) выяснили молекулярный механизм, через который вирусные инфекции разрушают мужскую репродуктивную функцию. Совместное исследование ведут кафедра урологии и кафедра биологической химии и клинической лабораторной диагностики вуза, его результаты легли в основу опубликованной монографии «Оксидативный стресс сперматозоидов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба АГМУ Фото: Пресс-служба АГМУ

Оксидативный стресс исследователи называют ключевым звеном в развитии мужского бесплодия. Активные формы кислорода необходимы для подготовки сперматозоида к оплодотворению, но при нарушении баланса между их продукцией и антиоксидантной защитой запускается патологический процесс. Сегодня оксидативный стресс рассматривается как основная причина бесплодия с неустановленной этиологией; ситуацию усугубили вспышки вирусных инфекций последних десятилетий, включая пандемию COVID-19.

Данные о взаимосвязи вирусных инфекций с нарушениями репродуктивного здоровья женщин обширны, а механизмы воздействия на мужчин остаются малоисследованными, пояснил доцент кафедры урологии Астраханского ГМУ, кандидат медицинских наук, уролог-андролог Сергей Выборнов. По его словам, мужской фактор становится причиной бесплодия в браке в 50% случаев, а в 30–40% случаев мужского бесплодия установить причину не удается. Диагноз в таких случаях звучит как «идиопатическое» бесплодие. Влияние вирусов на репродуктивное здоровье мужчин требует углубленного изучения на молекулярном уровне с позиций доказательной медицины, считает ученый.

Изучение репродуктивного здоровья господин Выборнов назвал задачей государственного уровня, а демографические проблемы, по мнению ученого, представляют собой вызов для национальной безопасности страны. Результаты исследования астраханских исследователей готовятся к внедрению в клиническую практику.

Нина Шевченко