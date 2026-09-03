В Ютазинском районе завершили второй этап благоустройства парка «Кумыс гора»

В поселке Ютазинская Кумысолечебница завершили второй этап благоустройства парка отдыха «Кумыс гора». На работы направили 10 млн руб., сообщила пресс-служба Минстроя республики.

На участке площадью более 871 кв. м установили спортивный комплекс, тренажеры, турники и теннисные столы, обустроили дорожки и спортивную площадку, систему видеонаблюдения и освещение, высадили растения.

Первый этап благоустройства прошел в 2025 году. В парке появились детские площадки, скамейки, урны, освещение и видеонаблюдение.

Анна Кайдалова