На благоустройство территории «Камское море» в Лаишево направят 31,5 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На благоустройство «Камского моря» в Лаишево направят 31,5 млн рублей

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ На благоустройство «Камского моря» в Лаишево направят 31,5 млн рублей

Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ

Источником финансирования служит бюджет Татарстана. Работы должны завершить до 30 июня 2027 года.

Кроме того, на благоустройство набережной озера Нижний Кабан в Казани предусмотрено еще 310,4 млн руб., а на благоустройство и озеленение Бавлов направят 13,8 млн руб.

Анна Кайдалова