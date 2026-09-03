На благоустройство «Камского моря» в Лаишево направят 31,5 млн рублей
На благоустройство территории «Камское море» в Лаишево направят 31,5 млн руб., следует из тендера, опубликованного на сайте госзакупок.
На благоустройство «Камского моря» в Лаишево направят 31,5 млн рублей
Фото: Ольга Зиновская / Коммерсантъ
Источником финансирования служит бюджет Татарстана. Работы должны завершить до 30 июня 2027 года.
Кроме того, на благоустройство набережной озера Нижний Кабан в Казани предусмотрено еще 310,4 млн руб., а на благоустройство и озеленение Бавлов направят 13,8 млн руб.