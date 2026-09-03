Ребрышки воронежского бычка вошли в меню завтрака Владимира Путина на ВЭФ

В меню рабочего завтрака президента РФ Владимира Путина и президента Индонезии Прабово Субианто на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) сегодня вошли ребрышки воронежского бычка. Они будут дополнены трюфельным пюре и грибами. Об этом сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2026 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме в 2026 году

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Также в меню включены следующие позиции: дальневосточный гребешок с грейпфрутом, ролл с форелью и овощами, уха из осетра, дальневосточная камбала, запеченная с овощами и маринованным папоротником. На десерт предлагается щербет из брусники с тимьяном и мусс из ряженки с клюквой. В качестве напитков — Шардоне 2023 года и Каберне Савиньон 2022-го из усадьбы Дивноморское.

Обилие дальневосточных блюд объясняется местом проведения форума: он проходит 1–4 сентября во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году — «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Основным производителем воронежских мясных бычков в регионе является ООО «Заречное». С 2024 года собственником компании выступает холдинг «АФГ Националь». Сумма сделки не раскрывалась, но эксперты оценивали ее примерно в 4–6 млрд руб. На фоне этого по итогам 2025 года «Заречное» впервые за шесть лет вышло из убытков, показав чистую прибыль в 338,9 млн руб.

Подробнее о смене собственников «Заречного» — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова