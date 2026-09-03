Путин анонсировал скорую отгрузку первой нефти с «Восток ойл»

В ближайшее время на проекте «Восток ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу Бухта Север, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, вскоре после этого ожидается отгрузка первой нефти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ

«Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (трансляция велась на странице Кремля во «ВКонтакте»).

«Восток ойл» — проект «Роснефти» на Таймыре. Он включает 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. Там расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе разрабатываемые участки Ванкорской группы. Ресурсная база составляет 7 млрд т нефти.