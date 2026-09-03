Путин анонсировал скорую отгрузку первой нефти с «Восток ойл»
В ближайшее время на проекте «Восток ойл» в Красноярском крае будет запущен магистральный нефтепровод к новому терминалу Бухта Север, сообщил президент России Владимир Путин. По его словам, вскоре после этого ожидается отгрузка первой нефти.
Фото: Олеся Курпяева / Коммерсантъ
«Она отправится покупателям по нашим заполярным морским трассам»,— сказал господин Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (трансляция велась на странице Кремля во «ВКонтакте»).
«Восток ойл» — проект «Роснефти» на Таймыре. Он включает 52 лицензионных участка на севере Красноярского края и в Ямало-Ненецком автономном округе. Там расположены 13 месторождений нефти и газа, в том числе разрабатываемые участки Ванкорской группы. Ресурсная база составляет 7 млрд т нефти.
Запуск нефтепровода должен замкнуть логистическую цепочку проекта: нефть поступает к терминалу «Бухта Север», где ее грузят на танкеры и отправляют по Северному морскому пути в порты России, Европы и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Поэтому терминал — не просто конечная точка трубы, а узел перевалки, связывающий добычу с морским вывозом. В проекте терминала, представленном в 2021 году, предусматривались пропускная способность 28,36 млн тонн и грузооборот 26,98 млн тонн нефти в год.
Северный маршрут имеет и коммерческий смысл: в ноябре 2021 года «Роснефть» оценивала нефть «Восток Ойла» как более качественную, чем Brent и ESPO, что создавало возможность получать дополнительную маржу при поставках по Севморпути. При этом реализация схемы зависит от сложной арктической инфраструктуры: тогда же советник главы «Транснефти» высказывал сомнения, что трубопровод длиной 770 км и нефтеналивной терминал удастся построить в короткие сроки в условиях сибирского Заполярья.