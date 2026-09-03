Ушла из жизни народная артистка Удмуртии Людмила Минина

Народная артистка Удмуртии Людмила Минина умерла на 79-м году жизни. Об этом сообщили в Театре оперы и балета республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Театр оперы и балета Удмуртии Фото: Театр оперы и балета Удмуртии

«Для Людмилы Алексеевны был прежде всего важен дух творчества и возможность профессионального роста: она постоянно училась, открывая в себе новые грани и расширяя свой художественный диапазон»,— говорится в сообщении. Прощание с ней состоится 5 сентября в 09:00 в здании театра.

Людмила Минина родилась в Свердловской области в 1948 году. После окончания Уральской госконсерватории имени М. П. Мусоргского в 1979 году переехала в Ижевск. За первые 15 лет работы она спела около 40 ведущих партий в музыкальных комедиях и опереттах. После присвоения театру статуса оперного госпожа Минина исполняла партии классического оперного репертуара — Травиаты («Травиата» Джузеппе Верди), Иоланты («Иоланта» Петра Чайковского), Розины («Севильский цирюльник» Джоаккино Россини), Ольги («Русалка» Александра Даргомыжского). В последние годы она работала в реквизиторском цехе.