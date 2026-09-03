В Крыму задержан подозреваемый в подготовке теракта в медучреждении Минобороны

Сотрудники ФСБ задержали в Крыму гражданина России 1992 года рождения. Его подозревают в сборе данных о дислокации военных объектов и подготовке теракта в одном из медицинских учреждений Минобороны в Симферополе. Об этом сообщили в Центре общественных связей российской спецслужбы.

По данным ФСБ, россиянин через мессенджер Signal связался с сотрудником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По заданию куратора он собирал сведения об объектах и готовил теракт, утверждают в ведомстве. По адресу проживания задержанного были изъяты самодельные зажигательное устройство и ручная граната, начиненная поражающими элементами.

В отношении россиянина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (приготовление к теракту), ч. 1 ст. 222.1 (незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств) и ст. 275 (госизмена) УК. Мужчина заключен под стражу.