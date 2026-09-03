Мэрия Уфы отменила разрешение на проектирование квартала около парка Якутова

Исполняющий обязанности сити-менеджера Уфы Рустам Шарипов отменил свое же июньское постановление о разработке проектов планировки и межевания территории возле парка имени Ивана Якутова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков / Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», 16 июня администрация Уфы разрешила ООО «Специализированный застройщик "Экодевелопмент"» подготовить проектно-планировочную документацию для территории между улицами Ленина, Революционной, Карла Маркса и детской железной дорогой в парке Якутова. Предполагалось, что в проекты будет заложено строительство жилого комплекса на 14 – 15 этажей с общей площадью жилого фонда более 15,6 тыс. кв. м, а также размещение физкультурно-оздоровительного комплекса и других объектов.

Решение об отмене принято на основании обращения самого застройщика от 15 июля, говорится в свежем постановлении исполняющего обязанности главы администрации.

Идэль Гумеров