Казанский вертолетный завод поставит «ЮТэйр» 26 вертолетов

Казанский вертолетный завод поставит авиакомпании «ЮТэйр» 26 новых вертолетов Ми-8МТВ-1. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Соглашение о передаче воздушных судов в финансовый лизинг подписали «ЮТэйр» и ГТЛК на Восточном экономическом форуме.

Поставка запланирована на 2026–2028 годы. Суда будут произведены КВЗ. Финансирование проекта осуществляется с использованием средств Фонда национального благосостояния при поддержке Минпромторга.

Анна Кайдалова