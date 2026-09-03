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Казанский вертолетный завод поставит «ЮТэйр» 26 вертолетов

Казанский вертолетный завод поставит авиакомпании «ЮТэйр» 26 новых вертолетов Ми-8МТВ-1. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Соглашение о передаче воздушных судов в финансовый лизинг подписали «ЮТэйр» и ГТЛК на Восточном экономическом форуме.

Поставка запланирована на 2026–2028 годы. Суда будут произведены КВЗ. Финансирование проекта осуществляется с использованием средств Фонда национального благосостояния при поддержке Минпромторга.

Анна Кайдалова