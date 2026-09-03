Путин рассказал о планах сделать круглогодичной навигацию по Севморпути

Россия ставит перед собой задачу сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, который включает Северный морской путь, круглогодичной. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ Президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

По словам господина Путина, Севморпуть призван «обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, для бесперебойного северного завоза в арктических регионы» в непростой ситуации в мире и в условиях риска для глобального судоходства.

Трансарктический транспортный коридор — это единая система маршрутов, включающая Севморпуть, связанные с ним внутренние водные пути и объекты транспортной инфраструктуры.