Путин рассказал о планах сделать круглогодичной навигацию по Севморпути
Россия ставит перед собой задачу сделать навигацию по Трансарктическому транспортному коридору, который включает Северный морской путь, круглогодичной. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании ВЭФ.
Президент России Владимир Путин
Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ
По словам господина Путина, Севморпуть призван «обеспечить гибкость и безопасность международных поставок, открыть новые возможности для транзитных и каботажных перевозок, для бесперебойного северного завоза в арктических регионы» в непростой ситуации в мире и в условиях риска для глобального судоходства.
Трансарктический транспортный коридор — это единая система маршрутов, включающая Севморпуть, связанные с ним внутренние водные пути и объекты транспортной инфраструктуры.
Круглогодичный режим означает, что перевозки должны обеспечиваться судами ледового класса Arc7: это минимальное требование для плавания по Севморпути в течение всего года. Такой коммерческий флот пока ограничен — в него входят газовозы, танкеры и контейнеровозы российских грузоотправителей, поэтому одного расширения расписания недостаточно.
Для работы маршрута необходим современный атомный ледокольный флот: по данным на декабрь 2025 года, в арктических акваториях действовали восемь атомоходов, а к 2030 году планировалось довести их число до 11. Одновременно наращивание флота Arc7 осложняют санкции: российские компании не могут получить суда, построенные за рубежом, а прежняя кооперация ССК «Звезда» с Samsung Heavy Industries нарушилась.
Один из предусмотренных способов восполнить дефицит — совместное с китайской компанией строительство пяти контейнеровозов Arc7; первое судно планировалось вывести в рейс не позднее 2027 года, чтобы выйти на круглогодичные контейнерные перевозки между КНР и северо-западными портами России в течение трех лет. При этом судно неподходящего ледового класса в сложных ледовых условиях создает основной риск, поэтому правила плавания по СМП заранее определяют, каким судам и в какие периоды разрешено находиться в его акватории.