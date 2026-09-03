В Тольятти задержали подозреваемого в хищении интернет-оборудования

В Тольятти полицейские задержали 33-летнего ранее не судимого местного жителя, ведущего асоциальный образ жизни, подозреваемого в хищении интернет-оборудования. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По информации ведомства, в полицию за помощью обратился руководитель группы клиентских сервисов одного из акционерных обществ. Он рассказал, что из многоквартирного дома на ул. Мира похитили интернет-оборудование: порядка 60 метров кабеля «витая пара» UTP, переходники, разъемы и др. Стоимость оборудования свыше 8 тыс. руб.

Оперативники установили причастного к хищению. Располагая информацией о местах его возможного нахождения, сотрудники уголовного розыска задержали злоумышленника и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Задержанный признал вину и пояснил, что похитил имущество с чердака, пройдя через незапертую дверь, после чего продал его случайному прохожему за 300 руб. Вырученные деньги потратил на личные нужды. В отношении местного жителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража).

Руфия Кутляева