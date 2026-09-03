Супруги из Оренбурга получили восемь лет колонии за подготовку сбыта наркотиков

В Оренбурге суд вынес приговор супружеской паре, признав их виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установлено в суде, в апреле 2026 года мужчина и женщина заказали оптовую партию наркотиков у неустановленного лица. Забрав закладку, они начали оборудовать розничные тайники в местном лесопарке «Березка» и фиксировать координаты на телефон. Однако, как сообщили в ведомстве, довести преступление до конца не удалось — супругов задержали силовики.

Суд назначил мужчине восемь лет колонии строгого режима, а его жене — восемь с половиной лет колонии общего режима. Мобильный телефон, использовавшийся для преступления, был конфискован в доход государства.

Яна Вежлева