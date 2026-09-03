667 пострадавших от паводка жителей Октябрьского округа получили первоочередные выплаты

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин встретился с инициативной группой жителей Октябрьского округа. На встрече обсуждалась помощь пострадавшим от июльского паводка и результаты восстановительных работ. Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба краевого правительства Фото: пресс-служба краевого правительства

Основные меры поддержки пострадавшим от наводнения жителям Октябрьского округа уже оказаны: выплачены компенсации для покупки товаров первой необходимости. С заявлениями о таких выплатах обратились 667 человек, все они получили по 15 тыс. руб. Завершены выплаты компенсаций за утраченное или поврежденное движимое имущество — их получили собственники 211 пострадавших домовладений.

Продолжается помощь в восстановлении поврежденных домов. Выплаты на капитальный ремонт получили собственники трех жилых помещений. Средства на текущий ремонт перечислены по 219 заявлениям, еще одно находится в работе. Размер выплаты составляет 10, 8 тыс. руб. за кв.м. при капитальном ремонте и 4 тыс. руб. за кв.м. Всего на эти цели направлено 65 млн руб.

Компенсации предусмотрены и для жителей, чьи дома после паводка были признаны непригодными для проживания. По состоянию на 1 сентября выплаты перечислены за 15 жилых помещений. На эти цели направлено более 32,3 млн руб. Еще три семьи получат деньги до 15 сентября. Общая сумма компенсаций за утраченное жилье составит около 38,5 млн руб.

Напомним, в результате сильных дождей 18–19 июля 2026 года в зону подтопления попали 23 населенных пункта Октябрьского округа. Всего пострадали 402 домовладения, в половине из них зафиксирован ущерб движимому имуществу. Администрация округа продолжает рассматривать заявления на компенсацию за утрату урожая и повреждение ограждений. Кроме того, пострадавшим семьям в качестве благотворительной помощи передали 54 холодильника и 30 плит.

В настоящее время уже восстановлена дорожная инфраструктура, поврежденная паводком. Работы завершены на всех 11 муниципальных объектах. В частности, восстановлены автомобильные мосты в Атнягузях, Малом Сарсе, Мостовой и Верх-Ирени, а также мосты на улицах Кирова и Куйбышева в рабочем поселке Октябрьский. Приведены в порядок поврежденные участки дорог и насыпи в Седяше, Снежном, Бартыме, на дороге Редькино — Мостовая и дороге до деревни Мавлекаево.