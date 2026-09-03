«Яблоко» исключили из бюллетеней на выборах в Оренбуржье

Избирательная комиссия Оренбургской области приняла тираж бюллетеней, отпечатанных для предстоящих выборов в Государственную Думу и Законодательное Собрание. Его прием состоялся в типографии «Южный Урал» накануне, 2 сентября, с участием представителей партий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Общий тираж составил более 6 млн экземпляров, разделенных на 52 вида: для федеральной кампании подготовлено 6 вариантов, для региональной — 46. Избиратели получат по четыре бюллетеня — по два на каждые выборы (общефедеральный и одномандатный округа). На каждом бланке нанесена многоуровневая защита: микрошрифт и цветная сетка. Оформление выполнено в светло-синей, зеленой, фиолетовой и бежевой гамме.

Председатель облизбиркома Евгения Ивлева отметила, что партия «Яблоко» не представлена в бюллетене — ранее ее регистрация была отменена решением Верховного суда. Теперь на выборах в списке значится 10 партий, а порядок их размещения определен жеребьевкой ЦИК России: после цифры 1 идет цифра 3, строки под номером 2 нет. Госпожа Ивлева подчеркнула, что это процедурное решение, а не ошибка.

Яна Вежлева