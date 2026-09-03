В Тольятти слесарю, упавшему в проем на стройке, выплатят 950 тысяч рублей

В Тольятти суд удовлетворил требование прокуратуры Автозаводского района взыскать 950 тыс. руб. с работодателя в качестве компенсации морального вреда в пользу потерпевшего слесаря. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Как уточняют в ведомстве, в августе 2025 года слесарь-сборщик во время монтажа металлоконструкций на втором этаже рухнул в незащищенный технологический проем. Место подъема не было оборудовано безопасным креплением для страховки. В результате падения мужчина получил компрессионный закрытый перелом первого поясничного позвонка — тяжкий вред здоровью.

Расследование подтвердило, что работодатель нарушил требования охраны труда и создал прямую угрозу жизни сотрудника.

Руфия Кутляева