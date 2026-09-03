Хоккейный клуб «Ижсталь» обновил половину состава к новому сезону ВХЛ

Первый матч хоккейной команды «Ижсталь» в новом сезоне Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ) состоится 5 сентября. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. «Сталевары» столкнутся с командой из Санкт-Петербурга «СКА-ВМФ» на домашнем льду в «Олимпийце».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

С окончания прошлого сезона состав «Ижстали» обновился более чем на 50%. «Нужна сыгранность, которая достигается путем тренировочного процесса и товарищеских игр. Сыграв семь контрольных матчей, мы увидели, что работаем в правильном направлении. Конечно, определенную “химию” ребята еще ищут. За счет игр в сезоне будем прибавлять в этом компоненте»,— сказал главный тренер клуба Рамиль Сайфуллин.

В марте «Ижсталь» впервые за девять лет вышла в плей-офф ВХЛ. В 1/8 «сталевары» уступили «Химику» со счетом 4:1 по матчам.