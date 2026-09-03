Жителя Шатровского округа подозревают в надругательстве над надгробиями

УМВД России по Курганской области возбудило уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Шатровского округа. Его подозревают в надругательстве над местами захоронения (ч. 1 ст. 244 УК РФ), сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии следствия, 20 августа этого года местный житель на кладбище несколько раз ногами ударил по памятникам. Надгробия опрокинулись и получили повреждения. Прокуратура контролирует ход и результаты расследования дела. Зауральцу за содеянное грозит арест на срок до трех месяцев.

Виталина Ярховска