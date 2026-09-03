Челябинская компания разработала комплексный учебный класс для авиаспециалистов

Челябинское научно-производственное объединение «Радиотехнические системы» разработало комплексное решение для подготовки авиационных специалистов. Обучающие классы радиотехнического обеспечения полетов позволяют проводить многочасовую практическую отработку различных ситуаций, сообщает пресс-служба министерства промышленности Челябинской области.

В основу решения входит специализированный комплекс имитации сигналов. Он предназначен для обучения использованию и обслуживанию автоматического радиопеленгатора, системы посадки и радиомаяков. Оборудование позволяет отрабатывать штатные и нештатные ситуации, адаптируясь под начинающих и опытных специалистов. Комплекс также включает в себя рабочее место преподавателя, учебную документацию и плакаты. Подготовкой площадок, устройством сетей, монтажом, подключением учебного класса и инструктажем персонала занимаются сотрудники компании-разработчика.

Виталина Ярховска