На юге Башкирии произошел разлив газового конденсата

В Шевченковском сельсовете Мелеузовского района разлился конденсат из конденсатопровода Оренбург — Салават — Уфа, сообщает пресс-служба районной администрации. Последствия устраняют работники ООО «Газпром добыча Оренбург».

На месте происшествия работают 20 человек и 10 единиц техники.

Местных жителей муниципалитет призывает не беспокоиться при обнаружении неприятного запаха и заверяет, что ситуация находится под контролем.

Трубопровод предназначен для транспортировки стабильного конденсата с Оренбургского газоперерабатывающего завода на ООО «Газпром нефтехим Салават».

Идэль Гумеров