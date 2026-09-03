Умерла джазовая певица Кассандра Уилсон

В возрасте 70 лет умерла американская джазовая певица Кассандра Уилсон. Она скончалась 1 сентября в Джексоне, штат Миссисипи, в окружении семьи, близких друзей и своего менеджера, сообщает Billboard со ссылкой на представителя певицы.

Кассандра Уилсон начала карьеру в 1980-е годы в группе M-Base. Ее первый сольный альбом вышел в 1986 году. Госпожа Уилсон — обладательница двух премий «Грэмми» за лучший джазовый вокальный альбом — «New Moon Daughter» (1995 год) и «Loverly» (2009). Ее последний альбом «Coming Forth by Day» вышел в 2015 году. Также записывала кавер-версии песен Джони Митчелла, Вана Моррисона, U2 и The Beatles. В 2022 году Национальный фонд искусств США удостоил ее премии NEA Jazz Master — одной из ключевых наград в области джаза.