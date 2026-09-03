Покупатель обжалует возвращение в конкурсную массу экс-президента «Стратегии» столичной квартиры

Владелец московской квартиры Никита Шибанов, ранее принадлежавшей семье бывшего президента «Стратегии» Петра Пьянкова, пытается обжаловать ее возвращение в конкурсную массу должника. Напомним, соответствующие требования финансового управляющего господина Пьянкова суд удовлетворил 17 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Петр Пьянков

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ Петр Пьянков

Фото: Максим Кимерлинг / Коммерсантъ

Первая инстанция признала недействительными договор дарения между экс-супругой должника Екатериной Пьянковой и Асей Соломоновой, а также договор купли-продажи, по которому владельцем недвижимости стал господин Шибанов.

Как сообщил «Ъ-Прикамье» Никита Шибанов, он считает, что срок исковой давности по обеим сделкам, заключенным в 2009 и 2012 годах, давно истек. «Договор 2009 года был исполнен в дату подписания, и потому трехлетний срок на его оспаривание истек еще в 2012 году — за полтора года до появления в законе объективного десятилетнего срока. Договор дарения 2012 года подпадает под этот десятилетний срок, и он истек 31 августа 2023 года. Финансовый управляющий же обратился в суд только в 2024–2025 годах — то есть за пределами обоих сроков», — указал господин Шибанов. По его мнению, эта позиция совпадает с практикой Верховного суда РФ. Кроме того, Никита Шибанов добавил, что квартира является его единственным жильем, которое он содержит уже 17 лет.