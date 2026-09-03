Ущерб от экологических преступлений на Южном Урале достиг 65 млн рублей

За 2026 год экологические преступления в Челябинской области привели к ущербу в размере 65 млн руб. На досудебной стадии возмещено более 10 млн руб., арестовано имущество браконьеров на сумму более 28 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В 2026 году был выявлен 91 факт рубки деревьев, 35 преступлений в сфере добычи рыбы и 21 незаконная охота. Всего по направленным, в том числе в 2025 году, в суд уголовным делам прокуроры предъявили исковые заявления на общую сумму более 274 млн руб. Из них 230 млн руб.— причиненный почве вред из-за закапывания в землю мусора при выполнении госконтрактов по ликвидации несанкционированных свалок.

Виталина Ярховска