Путин встретился с президентом Индонезии на ВЭФ

Президент России Владимир Путин провел переговоры с индонезийским коллегой Прабово Субианто в формате рабочего завтрака. Встреча прошла перед пленарным заседанием Восточного экономического форума (ВЭФ-2026), сообщила пресс-служба Кремля.

Во время беседы Владимир Путин назвал Индонезию одним из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии. «Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет»,— уточнил российский президент. Среди областей сотрудничества двух стран господин Путин указал торговлю, сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии и энергетику.

Президент Индонезии, в свою очередь, подтвердил готовность страны укреплять отношения с Россией. Он отдельно отметил морское сотрудничество двух государств. «Для Индонезии Россия является важным партнером. Поэтому мы гордимся и рады, что наши отношения достигли уровня стратегического партнерства в прошлом году»,— заявил Прабово Субианто.