США договорились с Австралией укреплять военные связи
Министр обороны Австралии Ричард Марлз после встречи в Вашингтоне с американским коллегой США Питом Хегсетом заявил журналистам, что стороны договорились укреплять оборонные связи. Численность американских войск в Австралии растет, что поможет сдерживанию активности в Тихоокеанском регионе Китая, пишет Reuters.
Стороны доработали совместные инициативы по перевооружению. Соглашения позволяют ВС США обучать австралийскую армию и хранить технику в Австралии, проводить ротацию, развертывать авиацию, обеспечивать материально-техническую поддержку американских судов. Ричард Марлз не уточнил, будет ли более высокий уровень сотрудничества означать увеличение числа американских солдат, но пообещал поделиться подробностями после следующей встречи министров в этом году.
Пит Хегсет заявил, что оборонные стратегии обеих стран «сильно согласованы». Он подчеркнул, что союзники должны вкладываться в свою собственную суверенную безопасность и тем самым вносить свой вклад в коллективную оборону.
Военное сотрудничество стран проходит, в том числе, по трехстороннему пакту АУКУС между США, Великобританией и Австралией. Несколько военнослужащих США работают на военно-морской базе HMAS Stirling на западном побережье Австралии, где с 2027 года будут базироваться четыре подлодки класса «Вирджиния». Китай называет пакт АУКУС опасным и провоцирующим гонку вооружений в регионе, напоминает агентство.
Практический смысл договоренности — не просто в увеличении числа военнослужащих, а в создании постоянного доступа к австралийской инфраструктуре. Еще в сентябре 2021 года США и Австралия согласовали ротационное размещение американской авиации и объединенное материально-техническое обеспечение, включая обслуживание подводных и надводных кораблей. Такая схема позволяет быстрее вводить силы в регион и поддерживать их действия без развертывания всей инфраструктуры заново.
Подводная составляющая AUKUS придает этой системе долгосрочное измерение. По плану, объявленному в марте 2023 года, с 2032 года США должны продать Австралии от трех до пяти подлодок класса Virginia, а затем Австралия вместе с Великобританией будет участвовать в строительстве лодок SSN AUKUS. Поэтому нынешние меры по обучению, хранению техники и снабжению связаны не только с текущими ротациями, но и с подготовкой условий для эксплуатации более сложных сил.
Однако реализация проекта зависит от возможностей самих США. В марте 2024 года решение Пентагона отказаться от строительства второй Virginia поставило под сомнение поставку Австралии всех обещанных лодок, а в марте 2025 года замминистра обороны Элбридж Колби, возглавивший пересмотр AUKUS, заявлял, что при «очень реальной угрозе конфликта в ближайшие годы» американские подлодки будут «абсолютно необходимы» для защиты Тайваня. Дополнительным условием Вашингтон называл рост австралийских расходов на оборону — с чуть более 2% до 3,5% ВВП, поэтому расширение присутствия не означает автоматически заранее определенного масштаба американского контингента.