США договорились с Австралией укреплять военные связи

Министр обороны Австралии Ричард Марлз после встречи в Вашингтоне с американским коллегой США Питом Хегсетом заявил журналистам, что стороны договорились укреплять оборонные связи. Численность американских войск в Австралии растет, что поможет сдерживанию активности в Тихоокеанском регионе Китая, пишет Reuters.

Стороны доработали совместные инициативы по перевооружению. Соглашения позволяют ВС США обучать австралийскую армию и хранить технику в Австралии, проводить ротацию, развертывать авиацию, обеспечивать материально-техническую поддержку американских судов. Ричард Марлз не уточнил, будет ли более высокий уровень сотрудничества означать увеличение числа американских солдат, но пообещал поделиться подробностями после следующей встречи министров в этом году.

Пит Хегсет заявил, что оборонные стратегии обеих стран «сильно согласованы». Он подчеркнул, что союзники должны вкладываться в свою собственную суверенную безопасность и тем самым вносить свой вклад в коллективную оборону.

Военное сотрудничество стран проходит, в том числе, по трехстороннему пакту АУКУС между США, Великобританией и Австралией. Несколько военнослужащих США работают на военно-морской базе HMAS Stirling на западном побережье Австралии, где с 2027 года будут базироваться четыре подлодки класса «Вирджиния». Китай называет пакт АУКУС опасным и провоцирующим гонку вооружений в регионе, напоминает агентство.

Эрнест Филипповский