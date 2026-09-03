Си Цзиньпин предложил Ближнему Востоку новую архитектуру безопасности

Председатель КНР Си Цзиньпин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Каире выдвинул предложение по формированию новой архитектуры безопасности на Ближнем Востоке. Его слова передает агентство «Синьхуа».

Во-первых, по мнению главы Китая, народы региона должны «сами решать свои дела, и внешнее вмешательство недопустимо». Во-вторых, необходимо находить «комплексные решения с учетом множества проблем горячих точек на Ближнем Востоке, тесно взаимосвязанных между собой». Ядром проблем региона он назвал палестинский вопрос, который «не следует упускать из виду или отодвигать на второй план».

Третьим пунктом Си Цзиньпин обозначил обеспечение развития стран региона. Он заявил о готовности Китая содействовать развитию и сближению интересов стран, чтобы постепенно укреплять взаимное доверие и устранять почву для конфликтов. Также Китай готов совместно со странами региона обеспечивать безопасность международных морских путей.

Господин Си также призвал страны руководствоваться Уставом ООН и международным правом как основополагающими принципами при решении вопросов региона. Глава Египта заверил гостя в том, что инициатива будет изучена.

Reuters отмечает, что Пекин во время войны США и Израиля против Ирана начал расширять свое влияние на Ближнем Востоке. В частности, Египет, который сам является крупным партнером США и ежегодно получает от Вашингтона военную помощь на сумму около $1,3 млрд, в последние годы неуклонно расширяет экономическое и военное сотрудничество с Китаем. В августе во время совместных с Китаем учений «Орлы цивилизации» были проведены редкие учения по воздушному бою китайских истребителей J-16 и французских Rafale. Также агентство отмечает подъем энтузиазма в Каире в связи с визитом председателя КНР, — улицы города украшены китайскими флагами и изображениями Великой Китайской стены.

Эрнест Филипповский