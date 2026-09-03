За полгода челябинское УФСБ отправило в колонии 11 пособников террористов

В первом полугодии 2026 года благодаря работе сотрудников УФСБ России по Челябинской области 11 человек, причастных к террористическим организациям либо оправданию терактов, отправлены в колонии. Они получили сроки от пяти до 20 лет, сообщает пресс-служба ведомства.

За январь — июнь этого года на территории региона не было совершено ни одной диверсии на стратегически значимых объектах. И пособники, и исполнители планировавшихся противоправных действий установлены и задержаны. Кроме того, восемь человек получили приговоры за использование оружия и взрывных устройств при подготовке и реализации преступлений, подрывающих безопасность государства.

Виталина Ярховска