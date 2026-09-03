Суд дисквалифицировал директора пяти пермских управляющих компаний

Мировой суд на шесть месяцев дисквалифицировал директора ООО «УК “Закамская”» Олега Катаева, одновременно возглавляющего еще четыре управляющие компании: ООО «ЗУК», ООО «УК “Водолей”», ООО «Клен», ООО «УК “Технология Энергосбережения”» Олега Катаева. Компании обслуживают 125 многоквартирных домов, расположенных в Перми.

Как сообщает инспекция государственного жилищного надзора, поводом для дисквалификации послужило грубое нарушение лицензионных требований в части содержания общего имущества в многоквартирном доме №9 по ул. Кировоградской, а именно нарушение обязательных требований в части проверки состояния и функционирования дымовых и вентиляционных каналов.

Отягчающим обстоятельством мировой суд признал повторное совершение однородного административного правонарушения, поскольку в 2025 году директор ООО «УК “Закамская”» уже привлекался к административной ответственности. Также, являясь директором пяти управляющих организаций, господин Катаев был 17 раз привлечен к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму свыше 800 тыс. руб.