В Коркино завели дело из-за рубки берез на 1,9 млн рублей

Следственный отдел ОМВД России «Коркинский» возбудил уголовное дело о незаконной рубке деревьев на 1,9 млн руб. в Шершневском лесничестве (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Факт незаконной рубки выявила Челябинская природоохранная прокуратура во время проверки. Неизвестные убрали 46 берез общим объемом 96,8 кубических метра на лесном участке в Смоленском лесничестве. Эти земли являются защитными лесами. Размер ущерба составил 1,9 млн руб.

Виталина Ярховска