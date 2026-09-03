«Крылья Советов» в серии пенальти победили «Балтику» в матче Кубка России

В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России самарские «Крылья Советов» одержали победу над калининградской «Балтикой». Встреча, прошедшая на стадионе «Ростех Арена», завершилась со счетом 0:0 по итогам основного времени. В серии пенальти победили гости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ

После этого тура «Крылья Советов» занимают второе место в группе C, имея в активе шесть очков. «Балтика» располагается на третьей строчке с тремя баллами. Лидирует в группе «Зенит», набравший восемь очков, а замыкает таблицу махачкалинское «Динамо» с одним очком.

Андрей Сазонов