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«Крылья Советов» в серии пенальти победили «Балтику» в матче Кубка России

В матче третьего тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России самарские «Крылья Советов» одержали победу над калининградской «Балтикой». Встреча, прошедшая на стадионе «Ростех Арена», завершилась со счетом 0:0 по итогам основного времени. В серии пенальти победили гости.

Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ

Фото: Александр Минеев / Коммерсантъ

После этого тура «Крылья Советов» занимают второе место в группе C, имея в активе шесть очков. «Балтика» располагается на третьей строчке с тремя баллами. Лидирует в группе «Зенит», набравший восемь очков, а замыкает таблицу махачкалинское «Динамо» с одним очком.

Андрей Сазонов