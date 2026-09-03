В Германии расследуют акты саботажа на двух электроподстанциях

Правоохранительные органы ФРГ начали расследование двух происшествий на объектах энергосистемы на востоке и западе Германии. Случившееся рассматривают как возможную диверсию, а в одном из эпизодов проверяют версию о теракте, передает Associated Press (AP).

Предполагается, что на электроподстанции в городе Бергхайм на западе страны диверсанты вызвали короткое замыкание, перебросив кабель через провода линии электропередачи. Рядом с местом происшествия обнаружили оборудование — «пусковые установки», с помощью которых злоумышленникам удалось перебросить кабель и устроить сбой, сообщил представитель полиции Михаэль Эссер. Из-за замыкания были временно остановлены пять энергоблоков электростанции компании RWE.

Параллельно полиция расследует еще один подобный случай на востоке страны. В среду полиция Бранденбурга сообщила в соцсети X о начале расследования по подозрению в создании террористической организации «в сочетании с осуществлением взрыва с использованием взрывчатых веществ и уничтожением важного рабочего оборудования». «То, с чем мы сейчас сталкиваемся,— это гибридная угроза, и поэтому мы не можем исключать, что за этим стоят иностранные державы», — заявил министр внутренних дел Бранденбурга Ян Редманн в эфире телеканала ARD.

Власти Германии не сообщили, могут ли происшествия быть связаны между собой. Правоохранительные органы также не исключают причастность к происшествиям левоэкстремистских группировок, отмечает AP.