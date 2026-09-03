Гуцан поручил не допускать заключения госконтрактов при отсутствии бюджета
Генпрокурор России Александр Гуцан поручил прокурорам пресекать случаи заключения государственных и муниципальных контрактов, которые не обеспечены средствами. По его словам, это позволит защитить права предпринимателей и решить проблему долгов перед бизнесом со стороны госзаказчиков.
«Рассчитываю, по большому счету, что такая реализация поможет преодолеть одну из системных проблем во взаимоотношениях исполнительной власти и бизнеса»,— сказал господин Гуцан на сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны» во время Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).
По его словам, причиной образования долгов стали нарушения бюджетного планирования, из-за которых заказы не подкреплялись необходимым финансированием.
Генпрокурор подчеркнул необходимость «разорвать порочный круг» накопления долгов перед подрядчиками. «Одним словом, как у Ильфа и Петрова: "Утром деньги — вечером стулья"»,— добавил он.
Проблема возникает еще до просрочки: когда заказчик принимает бюджетное обязательство и заключает контракт без необходимого финансирования, подрядчик может выполнить работы, но не получить оплату. Тогда нарушение порядка принятия бюджетных обязательств превращается в долг перед бизнесом, а расходы заказчика дополнительно увеличиваются на пени, штрафы и судебные издержки.
Поэтому смысл прокурорского контроля — не только добиваться погашения уже возникшей задолженности, но и пресекать сам контракт до того, как обязательство без финансового обеспечения будет принято. За нарушения чиновников привлекали к административной ответственности, а при неоплате выполненных работ и наличии у заказчика средств возбуждались уголовные дела; в отдельных регионах суды также дисквалифицировали ответственных должностных лиц.
Практика 2020 года показывала, что одного требования рассчитаться с подрядчиками недостаточно: несмотря на поручение принять дополнительные меры по погашению долгов, в ряде регионов их объем к середине лета вырос. Это усиливает значение контроля на стадии заключения контракта, когда накопление обязательств еще можно остановить.