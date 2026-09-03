Гуцан поручил не допускать заключения госконтрактов при отсутствии бюджета

Генпрокурор России Александр Гуцан поручил прокурорам пресекать случаи заключения государственных и муниципальных контрактов, которые не обеспечены средствами. По его словам, это позволит защитить права предпринимателей и решить проблему долгов перед бизнесом со стороны госзаказчиков.

«Рассчитываю, по большому счету, что такая реализация поможет преодолеть одну из системных проблем во взаимоотношениях исполнительной власти и бизнеса»,— сказал господин Гуцан на сессии «Снижение рисков ведения бизнеса как фундамент для развития экономики страны» во время Восточного экономического форума (цитата по ТАСС).

По его словам, причиной образования долгов стали нарушения бюджетного планирования, из-за которых заказы не подкреплялись необходимым финансированием.

Генпрокурор подчеркнул необходимость «разорвать порочный круг» накопления долгов перед подрядчиками. «Одним словом, как у Ильфа и Петрова: "Утром деньги — вечером стулья"»,— добавил он.