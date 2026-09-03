Politico: Белый дом увидел угрозу интересам США в парижском космическом саммите

Белый дом оказывает давление на американские космические компании, чтобы те отказались участвовать в Международном космическом саммите, который пройдет 9–10 сентября в Париже. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники. В Белом доме увидели в этом саммите угрозу интересам США.

По данным источников издания, представитель Управления по научно-технической политике Белого дома позвонил руководству компаний SpaceX, Stoke Space, K2 Space и Astra и объяснил, что присутствие на двухдневном саммите в Большом дворце может быть воспринято как негласная поддержка позиции Евросоюза.

По словам собеседников издания, представитель Белого дома также сообщил, что Франция не согласовывала проведение саммита с США. В разговоре он обвинил страну в «недобросовестной конкуренции» и объяснил, что панельные обсуждения, которые пройдут на саммите, не будут учитывать позицию Штатов по обсуждаемым вопросам, что может «умалить усилия американской индустрии». Чиновник также выразил обеспокоенность по поводу участия в саммите Китая.

Хотя формального запрета на поездку введено не было, руководители компаний расценили позицию администрации США как очевидный сигнал. При этом представители Управления по научно-технической политике, а также Госдепартамента, Министерства торговли США и NASA все же планируют посетить саммит.