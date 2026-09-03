В первом полугодии альтернативную гражданскую службу проходили 3,3 тыс. граждан

Роструд опубликовал в Единой межведомственной информационно-статистической системе актуальные данные о гражданах, проходивших альтернативную гражданскую службу (АГС). Из данных ведомства следует, что за шесть месяцев 2026 года АГС проходило рекордное количество граждан — 3,3 тыс., что почти на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Чаще всего такую службу выбирали призывники из Краснодарского края (348 человек) и Кемеровской области (199). В топ регионов по количеству граждан, добившихся перевода на АГС, вошли Санкт-Петербург, Ростовская область, Крым, Пермский и Ставропольский края. Тогда как в Дагестане, Ингушетии, Чечне, Тыве, на Камчатке и Чукотке в первом полугодии таких новобранцев вообще не было.

Согласно ст. 59 Конституции, призывник имеет право выбрать АГС, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы. С 2002 года в РФ действует закон «Об альтернативной гражданской службе», по которому АГС признается «особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства» взамен военной службы по призыву. Для прохождения АГС призывник должен подать заявление в военкомат. В Минтруде постоянно расширяют список профессий для такой службы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Альтернативная гражданская служба становится популярнее».