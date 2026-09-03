При ударах беспилотников по ДНР погибли четыре человека

При ударах Вооруженных сил Украины по Донецкой народной республике (ДНР) погибли четыре человека, еще пять мирных жителей пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин.

Две женщины и мужчина погибли во время налета на село Приморское Новоазовского муниципального округа. Один человек был смертельно ранен при ударе беспилотником по грузовику в Володарском муниципальном округе, написал господин Пушилин в Telegram.

Три человека были ранены при атаке на автозаправку в городе Енакиево. Еще двое — при атаке на легковой автомобиль в Ясиноватском муниципальном округе. Всего во время ударов повреждены пять объектов гражданской инфраструктуры, автобус, спецтехника, четыре грузовика и пять легковушек.