В Вашингтоне из-за отказа двигателя экстренно сел самолет с министром США

Самолет Gulfstream V Береговой охраны США с министром внутренней безопасности Маркуэйном Маллином на борту вынужденно сел в аэропорту Вашингтона из-за отказа двигателя. Об этом сообщил сам министр.

«Пилоты Береговой охраны США провели посадку на одном двигателе так, будто это обычное дело. Никакой паники, только чистый профессионализм»,— написал господин Маллин в соцсети X. По его словам, позже пилоты ему признались, что для них произошедшее было впервые.

Самолет летел из Атланты в район Вашингтона. На борту находились 14 человек, пострадавших нет, уточняет Reuters. Самолет выпущен в 2002 году и приписан к авиабазе «Вашингтон».