При ударах по Белгородской области пострадали десять человек

В Белгородской области сегодня вечером пострадали десять человек при атаках беспилотников по муниципалитетам. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

Несколько из них были ранены в городе Грайворон и в Грайвороновском округе. Есть пострадавшие в Шебекинском, Ракитянском, Корочанском, Валйском, Краснояружском и Белгородском округах.

Были повреждены частные дома и коммерческие здания. Несколько машин также попали под удар — один из автомобилей сгорел.