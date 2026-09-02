При ударах по Белгородской области пострадали десять человек
В Белгородской области сегодня вечером пострадали десять человек при атаках беспилотников по муниципалитетам. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.
Несколько из них были ранены в городе Грайворон и в Грайвороновском округе. Есть пострадавшие в Шебекинском, Ракитянском, Корочанском, Валйском, Краснояружском и Белгородском округах.
Были повреждены частные дома и коммерческие здания. Несколько машин также попали под удар — один из автомобилей сгорел.