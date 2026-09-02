В Ингушетии усилят контроль за свадебными кортежами после гибели трех человек

Власти Ингушетии подготовят предложения по регулированию свадебных кортежей. Такое решение принято на встрече главы республики Махмуд-Али Калиматова с Советом старейшин, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Участники встречи обсудили случаи, когда кортежи «не подчиняются требованиям сотрудников Госавтоинспекции, используют автомобили с затемненными стеклами, превышают скорость и создают угрозу другим участникам движения», отмечается в публикации.

Власти могут ограничить количество автомобилей кортежей и обеспечить больший контроль за соблюдением правил дорожного движения. «Глава региона подчеркнул, что все решения должны приниматься исключительно в правовом поле», — указывается в публикации.

24 августа 2026 года в районе Кантышевского перекрестка в Ингушетии произошла авария с участием свадебного кортежа, в которой погибли три человека, писал «Интерфакс». Водитель автомобиля «Мерседес» не справился с управлением, машина вылетела с трассы и врезалась в дерево.