Во Внуково и Шереметьево вводили временные ограничения

Московские аэропорты Внуково и Шереметьево полчаса не принимали и не отправляли самолеты. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Сейчас аэропорты возобновили работу.

За последние сутки ограничения вводились во всех четырех столичных авиагаванях — Внуково, Шереметьево, Домодедово, Жуковском. С 21:30 мск все московские аэропорты работали в штатном режиме. Мэр города Сергей Собянин сообщал, что за сегодня на подлете к Москве сбили больше 30 беспилотников. Над Россией уничтожили свыше 230 БПЛА.

Новость обновлена в 23:11 мск. Добавлена информация о возобновлении работы аэропортов.