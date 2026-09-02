Джордж Клуни получил почетного «Золотого льва» на Венецианском кинофестивале

Американский актер, режиссер и продюсер Джордж Клуни получил «Золотого льва» за вклад в кинематограф. Церемонию открытия 83-го Венецианского кинофестиваля актер посетил вместе со своей женой Амаль Клуни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Джордж Клуни и актриса Лора Дерн

Фото: Yves Herman / Reuters Актер Джордж Клуни и актриса Лора Дерн

Фото: Yves Herman / Reuters

Статуэтку Джорджу Клуни вручила голливудская актриса Лоре Дерн, его давняя и близкая подруга. Церемония награждения началась показом самых ярких моментов актерской карьеры Клуни и речью госпожи Дерн.

«Ты сразу становишься лучше как актер. Он — спасательный круг, ведущий к чистой правде. Ты находишься на съемочной площадке с мастером. Он следит за своими коллегами-актерами, как ястреб. Ты чувствуешь, как Джордж болеет за тебя»,— сказала Лора Дерн (цитата по The Hollywood Reporter). После она зачитала послания от Брэда Питта, Адама Сэндлера, Стивена Содерберга и других коллег и друзей Джорджа Клуни.

Получив «Золотого льва», господин Клуни выступил с речью. Он поблагодарил всех, кто помогал ему на протяжении всего творческого пути. «Это была не столько карьера, сколько череда счастливых случайностей. Кто-то дал мне первую работу, кто-то — вторую. Режиссер увидел во мне то, чего я сам в себе не замечал. Сценарист написал реплики лучше, чем я заслуживал»,— сказал господин Клуни. Затем он поговорил о тоталитарных режимах, политиках и чиновниках, завершив эту часть речи словами о важности сочувствия друг к другу и сопереживания.

«Этот фестиваль, без сомнения, мой любимый, и получить "Золотого льва" — огромная честь. Возможно, это также означает, что я постарел, но я рад»,— заключил господин Клуни.

Евгений Белоусов