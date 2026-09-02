Курс доллара. Прогноз на 3 — 4 сентября
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
Внебиржевой курс доллара впервые за полтора года поднялся выше уровня 87 руб./$. В ходе торгов среды он достигал отметки 87,32 руб./$, что более чем на 1 руб. выше значений закрытия пятницы. «Медвежья» игра вызвана дефицитом иностранной валюты в связи с низким ее предложением со стороны экспортеров, а также возросшими геополитическими рисками.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|Банк Русский Стандарт
|85.00-87.00
|УК Первая
|85.00-87.00
|«БКС Мир инвестиций»
|83.00-85.00
|«Цифра банк»
|85.00-87.00
|Банк Зенит
|87.00
|Консенсус-прогноз *
|85.80
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
Относительно высокие цены на нефть оказывают поддержку
Российский рубль демонстрирует умеренное ослабление по отношению к основным валютам: к китайскому юаню отступает на 0,39%, до 12,98 руб. за юань, к доллару США — на 0,38%, до 87,38 руб. за доллар. Относительно высокие цены на нефть оказывают поддержку, сдерживая темпы ослабления рубля. В дальнейшем валютные курсы могут перейти к консолидации или протестировать верхние границы диапазонов 12,8–13 руб. за китайский юань, 86–88 руб. за доллар США, в зависимости от параметров Минфина по бюджетному правилу на сентябрь.
Для поддержки рубля остается не так много факторов
Рубль обновляет минимумы текущего года на фоне сокращения предложения валюты от экспортеров, которое нивелируется ростом импорта и сезонно-высоким спросом со стороны населения. Мировые цены на нефть остаются высокими, однако дисконты по Urals расширяются из-за отсутствия хороших новостей со стороны геополитики. Для поддержки рубля остается не так много факторов, однако наиболее важным является жесткая денежно-кредитная политика Банка России и низкая вероятность снижения размера ключевой ставки в текущем году.
Наши ожидания и ожидания консенсуса совпадают
На валютном рынке без изменений. Рубль торгуется выше 85 руб./$. Ждем заявление Минфина об объеме покупок валюты в сентябре. Наши ожидания и ожидания консенсуса совпадают. Ждем снижения покупок валюты, но вопрос в размерах. Наша оценка — снижение покупок примерно на 90–100 млрд руб. Предполагаемое сокращение покупок валюты и снижение сезонного спроса должны вернуть курс в диапазон 80–82 руб./$.
Волатильность курса рубля несколько возросла
На валютный рынок влияют разнонаправленные факторы: изменения в восприятии геополитики, волатильные нефтяные котировки, действия экспортеров, возможный рост импорта, ожидания обновленных параметров операций Минфина и Банка России на валютном рынке в сентябре. В результате волатильность курса рубля несколько возросла, но пока по-прежнему преобладает тенденция к ослаблению национальной валюты. До конца недели курс доллара, вероятно, продолжит движение в пределах коридора 85–87 руб./$, курс юаня — 12,7–13 руб./CNY.
В фокусе для рубля — решение по ключевой ставке
Поддержку национальной валюте продолжают оказывать текущая жесткая ДКП российского регулятора и поступающая экспортная выручка, пусть и с несколько выпадающими объемами. Также на стороне рубля — нефтяные цены, которые продемонстрировали рост на фоне очередного раунда эскалации ближневосточного конфликта. Между тем события вокруг Ормузского пролива также привели к росту глобального спроса на американский доллар, а вместе с тем — и усилению инфляционных рисков в США и росту доходности гособлигаций. В фокусе для рубля — решение по ключевой ставке на сентябрьском заседании ЦБ, а также операции Минфина и Банка России в рамках бюджетного правила. Тем временем понижательное влияние на курс доллара на Московской бирже способен оказать сезонный фактор уменьшения спроса на иностранную валюту с наступлением осени.