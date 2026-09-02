Курс доллара. Прогноз на 3 — 4 сентября

Дмитрий Рожков,

директор казначейства Относительно высокие цены на нефть оказывают поддержку Российский рубль демонстрирует умеренное ослабление по отношению к основным валютам: к китайскому юаню отступает на 0,39%, до 12,98 руб. за юань, к доллару США — на 0,38%, до 87,38 руб. за доллар. Относительно высокие цены на нефть оказывают поддержку, сдерживая темпы ослабления рубля. В дальнейшем валютные курсы могут перейти к консолидации или протестировать верхние границы диапазонов 12,8–13 руб. за китайский юань, 86–88 руб. за доллар США, в зависимости от параметров Минфина по бюджетному правилу на сентябрь.

Владимир Евстифеев,

руководитель аналитического управления Для поддержки рубля остается не так много факторов Рубль обновляет минимумы текущего года на фоне сокращения предложения валюты от экспортеров, которое нивелируется ростом импорта и сезонно-высоким спросом со стороны населения. Мировые цены на нефть остаются высокими, однако дисконты по Urals расширяются из-за отсутствия хороших новостей со стороны геополитики. Для поддержки рубля остается не так много факторов, однако наиболее важным является жесткая денежно-кредитная политика Банка России и низкая вероятность снижения размера ключевой ставки в текущем году.

Илья Федоров,

главный экономист Наши ожидания и ожидания консенсуса совпадают На валютном рынке без изменений. Рубль торгуется выше 85 руб./$. Ждем заявление Минфина об объеме покупок валюты в сентябре. Наши ожидания и ожидания консенсуса совпадают. Ждем снижения покупок валюты, но вопрос в размерах. Наша оценка — снижение покупок примерно на 90–100 млрд руб. Предполагаемое сокращение покупок валюты и снижение сезонного спроса должны вернуть курс в диапазон 80–82 руб./$.

Наталья Ващелюк,

старший аналитик Волатильность курса рубля несколько возросла На валютный рынок влияют разнонаправленные факторы: изменения в восприятии геополитики, волатильные нефтяные котировки, действия экспортеров, возможный рост импорта, ожидания обновленных параметров операций Минфина и Банка России на валютном рынке в сентябре. В результате волатильность курса рубля несколько возросла, но пока по-прежнему преобладает тенденция к ослаблению национальной валюты. До конца недели курс доллара, вероятно, продолжит движение в пределах коридора 85–87 руб./$, курс юаня — 12,7–13 руб./CNY.